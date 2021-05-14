14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma Gazze çağrısı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma Gazze çağrısı

Son dakika haberleri... Terör devleti 'in 'ye saldırılarına 'nin tepkileri devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası topluma Gazze çağrısında bulunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma Gazze çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, ''in bu kere 'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir. Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır.

İsrail'in bu kere Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir.

Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir.

A Haber'de anlattı: Bir an önce... A HABER'DE ANLATTI: BİR AN ÖNCE...

Türkiye İsrail'i böyle sıkıştırıyor! TÜRKİYE İSRAİL'İ BÖYLE SIKIŞTIRIYOR!
Katil İsrail Gazze'ye yapılan hava saldırısının görüntülerini paylaştı! KATİL İSRAİL GAZZE'YE YAPILAN HAVA SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA