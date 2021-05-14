Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma Gazze çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in bu kere Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir. Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz.' açıklamasında bulundu.