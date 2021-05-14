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AK Parti'den Gazze saldırısına sert tepki: İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor

AK Parti Genel Başkanvekili , siyonist terör devleti 'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti. Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda: "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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AK Parti'den Gazze saldırısına sert tepki: İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor"

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.

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