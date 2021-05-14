AK Parti'den Gazze saldırısına sert tepki: İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti. Kurtulmuş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda: "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor"
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.
Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 13, 2021
Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor.
Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız.
Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir...#GazzaUnderAttack