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Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli haziran sonunda atılacak

’nin dev projeleri arasında yer alan Kanal 'da ilk kazma önümüzdeki ay sonunda vurulacak. Kanal güzergâhında yapılması planlanan altı köprüden ilkinin temeli haziran sonunda atılacak. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Kanal İstanbul'da ilk köprünün temeli haziran sonunda atılacak

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bağlantılı , ikincisi , üçüncüsü , devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü planlandı.

6 KÖPRÜ YAPILACAK

Kanal projesi kapsamında Büyükçekmece bağlantılı D-100, TEM, Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü yapılacak.

Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar olduğu öğrenildi.

Ayrıca 'sini yürütmek için bünyesinde da kurulacak.

'un köprüler dahil toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, yeni yapılacak iki barajla İstanbul'un su havzaları artırılacak.

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor.

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