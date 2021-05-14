Gezintiye çıkmıştı! Gördüğü manzara karşısında şoke oldu: Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklıktaki ormanı çöplüğe çevirdiler





"SU HAVZALARINI ÇÖP ATARAK MI KORUYORSUNUZ?"

Ormanlık alanın çeşitli yerlerinde bu çöplerin olduğunu vurgulayan Yenişen, şu ifadeleri kaydetti:

"Burası mesire alanı olan bir yer. Sen burada oturup mangal yapacağına çöp döküyorsun, pislik döküyorsun. Yazık günah yani. Şuradaki çiçek bir daha çıkar mı bu kimyasallardan sonra? Başka ne diyeyim bu insanlara. Burası Sapanca Gölü'ne 150 metre uzaklığı bulunan bir yer. Bu bölgede doğa SİT alanı var. Su havzalarını koruma bölgesi var. Nasıl koruyorsunuz su havzalarını, çöp atarak mı?"