Son dakika: İşte Cumhur İttifakı'nın oy oranı! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı





PANDEMİDEN ÇIKACAĞIZ

Pandemi konusunda değerli halkımızın takdiri geçen yıl daha yüksekti. Bu yıl bir düşüş var. Ama hükümet, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortak çalışması neticesinde, sizlerin de gördüğünüz gibi, yükselen yeni dalganın da üstesinden geliniyor inşallah. Bunda elbette halkımızın büyük özverisi, sağlık çalışanlarımızın harekattaki Mehmetçikler gibi çarpışmasının büyük payı var.

PANDEMİ SONRASI EKONOMİ HIZLI BÜYÜYECEK

Salgın dalgası düşmeye ve ekonomik büyüme yükselmeye başladı. Siz gazeteciler daha iyi takip ediyorsunuzdur; yabancı kuruluşlar tarafından bile Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 5'ler civarında olacağı hesaplanıyor. Lakin, biz şunu da biliyoruz ki, Türkiye her zaman o kuruluşların dediği oranın 1-2 puan üzerinde büyüyor. Bu durum 2023 seçimlerine giderken Cumhur İttifakı ve AK Parti oylarına olumlu yansıyacak diyebiliriz.