Bayramda seyahat kısıtlaması var mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? Genelge yayımlandı

Bayramda şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma süreci devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın da tam kapanma sürecine denk gelmesi ile birlikte en çok merak edilenler arasında "seyahat" yer aldı. Şehirler arası seyahat yapılıp yapılamayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, bayramda seyahat kısıtlaması var mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? İşte cevaplar...

BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Tam kapanma uygulaması ile birlikte bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bunlardan biri de seyahat kısıtlaması... Türkiye genelinde zorunlu haller dışında tam kapanma sürecinde seyahat yapılamayacak. Buna göre, Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yapılmasına izin verilmeyecek.

hayata geçirilirse sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek. Ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıklayacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.