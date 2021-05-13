Bayramda seyahat kısıtlaması var mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? Genelge yayımlandı
Bayramda seyahat yasağı var mı? Oruç ibadetiyle geçirilen Ramazan'ın ardından Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor. Tam kapanma süreci kapsamında bayramda seyahat yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile seyahat ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, bayramda seyahat kısıtlaması var mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? İşte haberin detayları...
Bayramda şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma süreci devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın da tam kapanma sürecine denk gelmesi ile birlikte en çok merak edilenler arasında "seyahat" yer aldı. Şehirler arası seyahat yapılıp yapılamayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, bayramda seyahat kısıtlaması var mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? İşte cevaplar...
BAYRAMDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Tam kapanma uygulaması ile birlikte bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bunlardan biri de seyahat kısıtlaması... Türkiye genelinde zorunlu haller dışında tam kapanma sürecinde seyahat yapılamayacak. Buna göre, Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yapılmasına izin verilmeyecek.
hayata geçirilirse sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek. Ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan detayları açıklayacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
ZORUNLU HALLER NELER?
* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
* Doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
* Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan en fazla 2 kişi,
* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini gösteren yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler;
* ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.
CENAZE YAKINLARINA VAKİT KAYBETMEDEN İZİN BELGESİ VERİLECEK
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik onaylanarak cenaze yakınlarına seyahat izin belgesi oluşturulacak.
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuran vatandaşlardan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek ve Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak gerçekleştirilecek.
E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
Muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin yapacakları şehirlerarası seyahatler de izne tabi olacak.
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