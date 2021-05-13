Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı, serbest mi? Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yasak mı?
Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif'e dün veda edildi. Koronavirüs salgını gölgesinde idrak edilen Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayramda kabir ziyaretlerini yasak olup olmadığını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı, serbest mi? Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yasak mı? İşte haberin detayları...
Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? İslam alemi rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'ı Şerif'e dün veda etti. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kabir ziyaretleri oldu. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de koronavirüs salgını gölgesinde geçirilen Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı, serbest mi? Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yasak mı? İşte merak edilenler...
BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?
Bayramda şehit aileleri hariç mezar ziyaretleri yapılmayacak. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi.
Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.
Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu aktarıldı.
Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.
Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.
Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.
Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.
Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 12 Mayıs saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 720 bin 909, ikinci doz aşı 10 milyon 654 bin 596 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 375 bin 505 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 178 bin 660, Ankara'da 2 milyon 52 bin 668, İzmir'de ise 1 milyon 735 bin 793 doz olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı 232 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1486 oldu. Son 24 saatte 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu.
"SALGIN TEHDİDİNE KARŞI GEREKEN HER TÜRLÜ YOL VE YÖNTEMİ KULLANACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"AŞI PROGRAMINDA YENİ BİR KADEMEYE GEÇİYORUZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak." ifadelerine yer verildi.
"BAYRAM İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALMIŞ DURUMDA"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) yaptığı ziyaret sonrası bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Vaka sayılarını düşürmek kadar yerinde tutmak da önemlidir. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız, bayramınızı çekirdek ailenizle değerlendirin. Teknoloji ilerledi, hepimiz mümkün olan ölçüler içerisinde akrabalarımızla konuşarak bayramı değerlendirebiliriz. Gerek valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız, gerek jandarmamız ve emniyetimiz vatandaşımızın huzuru ve refahı, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirleri almış durumda." açıklamasını yaptı.
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- Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı, serbest mi? Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yasak mı?
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