Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı? İslam alemi rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan'ı Şerif'e dün veda etti. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kabir ziyaretleri oldu. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de koronavirüs salgını gölgesinde geçirilen Ramazan Bayramı'nda kabir ziyaretleri ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı, serbest mi? Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yasak mı? İşte merak edilenler...

BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?

Bayramda şehit aileleri hariç mezar ziyaretleri yapılmayacak. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.