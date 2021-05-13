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Sağlık çalışanları bayramda da görev başında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ön safta mücadele eden sağlık çalışanları 'nda da görevleri başında. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İncekara Aydın, "Sağlık çalışanları olarak esas bayramımız salgın bittikten sonra gerçekleşecek" dedi. Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi , "Vaka sayılarının azalması biz sağlık çalışanlarına bayram sevinci yaşatıyor. Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Sağlık çalışanları bayramda da görev başında

Geçen yıl mart ayından bu yana kentte salgınla mücadele hastanesi olarak hizmet veren (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli yaklaşık 4 bin sağlık çalışanından 1000'i 'nı görev başında geçiriyor.

Çalışanlar, çocukları ve yakınlarıyla görüntülü konuşarak bayram sevincine ortak oluyor.

"YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE BOŞ YATAKLARIN OLMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"
Hastanede Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü İncekara Aydın, sağlık çalışanları olarak geçen seneden bu yana tüm özel günleri Kovid-19 ile savaşarak geçirdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanının kendi canlarını hiçe sayarak koronavirüse yakalananlara üst düzeyde kaliteli hizmet verdiğini belirten Aydın şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda da hastalarımızın yanındayız. Sevdiklerimizle bu bayramda yanında olamadık. Tam kapanmada vatandaşlarımız kurallara uyduğu için hastanemizdeki vaka ve başvuru sayısı azaldı. Buna bağlı olarak yoğun bakım servisimizde yataklarımız boşaldı. Sağlık çalışanları olarak esas bayramımız salgın bittikten sonra gerçekleşecek. Vatandaşlarımızdan ricamız maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem göstersinler. Aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımız aşılarını olsunlar."

"BİZİM İÇİN BAYRAM HASTA SAYILARIMIZ AZALMASI DEMEK"
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi Sorumlu Hemşiresi ise Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanları olarak çok yorulduklarını ifade etti.

Virüsle her zaman cesurca savaştıklarını dile getiren Uğur şöyle dedi:

"Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması sonucu vaka sayılarının azalması biz sağlık çalışanlarına bayram sevinci yaşatıyor. Bizim için bayram hasta sayılarımızın azalması demek. Sevdiklerimizden uzak kalmak bizi üzerken hastalarımızın yanında olmaktan dolayı mutluyuz. Onlar yoğun bakımda sevdiklerini göremiyorlar. Onların ellerini tutarak bazen kardeşleri bazen ise eşleri oluyoruz. Her zaman psikolojik olarak da onların yanında oluyoruz."

Hemşire , Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır Ramazan Bayramı'nı ailesinden uzak geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını anlattı.

Kalp Damar Cerrahisi Servisinde görev yapan Dr. Tahsin Murat Tellioğlu salgının başından bu yana sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını, hastalara, tıbbi tedavinin yanında moral desteğinde de bulunduklarını aktardı.

Sağlık çalışanları bayramda görev başında SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA

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