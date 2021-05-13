Son dakika: Kokutan koronavirüs raporu! Rize Valisi uyardı: Vakaların yüzde 83'ü ev bulaşı





'KÖYE GİTSEK BİLE ÇEKİRDEK AİLE YAPISI KORUNMALI'

Rize Valisi Kemal Çeber, kentte insanların hafta sonu toplanıp köylere çıktığını belirterek, "Aslında köye gitmek sıkıntı değil ama bizde köy yapıları aileler şeklindedir. Akşamları aileden herhangi birinin evinde buluşulur. Geniş aile haline gelir. Aslında bizim verilerimizin yüksek çıkmasının temel sebebi bu. Bulaşlarımızın yüzde 83'ü ev bulaşı. Ev bulaşının nedeni de bu sosyal yapı. Ayrıca bize en çok 'şu evde 20 kişi var, bu evde 10 kişi ev oturması yapıyor' gibi vatandaşında hassasiyetini gösterir tarzda şikayetler geliyor. Köyümüze gitsek bile bir süre çekirdek aile vasfımızı korumamız gerekiyor. Bayramlaşmaları da yine uzaktan telefonla bir araya gelmeden yapmamız gerekiyor ki sorunsuz bir yaz geçirelim yeni ve daha sıkı tedbirler almak zorunda kalmayalım" dedi.