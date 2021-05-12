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TSK için yeni roketatar sistemi! 107 milimetre...

Mehmetçik için yeni sistemler geliştiriliyor. Twitter hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geliştirilen 'ın Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2021
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TSK için yeni roketatar sistemi! 107 milimetre...

ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen () Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.

Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.

ÇNRA BİR SÜREDİR KULLANILIYORDU

Rasulayn'daki terör hedefleri Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile vuruluyor.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra Çok Namlulu Roketatarlar ile de vuruluyor.

HEDEFLER TAM İSABET VURULUYOR

PKK/YPG hedeflerini tam 12'den vurarak imha eden ÇNRA'lar, art arda ateşlenen roketlerle de dosta güven düşmana korku salıyor.

80 saniyede 40 roket atış kapasiteli ÇNRA'lar, art arda yapılan atışlar esnasında etrafa saçılan ışıklarla da bölge halkının ilgisini çekti.

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