TSK için yeni roketatar sistemi! 107 milimetre...
Mehmetçik için yeni sistemler geliştiriliyor. Twitter hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar'ın Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.
ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.
Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadelerini kullandı.
İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.
ÇNRA BİR SÜREDİR KULLANILIYORDU
Rasulayn'daki terör hedefleri Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ile vuruluyor.
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra Çok Namlulu Roketatarlar ile de vuruluyor.
HEDEFLER TAM İSABET VURULUYOR
PKK/YPG hedeflerini tam 12'den vurarak imha eden ÇNRA'lar, art arda ateşlenen roketlerle de dosta güven düşmana korku salıyor.
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