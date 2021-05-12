TSK için yeni roketatar sistemi! 107 milimetre...

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra Çok Namlulu Roketatarlar ile de vuruluyor.