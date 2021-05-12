Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz

BM KARARLARINI HİÇE SAYAN TERÖR DEVLETİ..

İsrail, BM kararlarına rağmen kural tanımazlığını sürdürüyor. BM'de 1947'den bu yana, İsrail'in Kudüs'te "işgalci statüsü"nde olduğunu da belirttiği, onlarca karara imza atıldı. Ancak, İsrail bu kararların hiçbirine uymadı. Başkan Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek karar alma mekanizmasını eleştirdiği BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e yönelik birçok yaptırım kararı ABD tarafından veto edildi. BM çerçevesinde Genel Kurul tarafından alınan kararlar tavsiye niteliğinde iken, Güvenlik Konseyi'nin kararları bağlayıcı. BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan ancak İsrail tarafından uygulanmayan bazı kararlar da şöyle: