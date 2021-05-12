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Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! SinoVac aşısını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada, " firmasının ürettiği aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde 'na indi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! SinoVac aşısını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi

, firmasının ürettiği aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.



Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

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