Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! SinoVac aşısını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi." ifadelerine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.
Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.
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