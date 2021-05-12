Son dakika: Sağlık Bakanlığı duyurdu! SinoVac aşısını taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi

Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.