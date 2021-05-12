Bayram haftası sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları (ASM) açık mı?
Vatandaşlar yoğun bir şekilde Bayram haftası sağlık ocakları açık mı? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bugün Arefe Günü ve 13, 14, 15 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı idrak edilecek. Sağlık ocağından alınan randevuların ya da yeni alınmak istenenlerin bayramda yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında koronavirüs aşısını burada yaptırmak isteyenler Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları (ASM) açık mı? sorgulamasını yapıyor. İşte tüm bilgiler…
Arama motorları üzerinden Bayram haftası sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramı'nda sağlık ocakları (ASM) açık mı? Sorgulamaları sıkça yapılır oldu. İğne vurdurmak, doktora muayene olmak ya da sonuçlarını almak isteyenler Ramazan Bayramı'nda sağlık ocaklarına gidip gidemeyeceklerini, açık olup olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. Peki tüm iller ve ilçelerinde hizmet verecekler mi? İşte detaylar…
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI? AŞI YAPILIR MI?
Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.
10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.
Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.
Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrası erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.
Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni karar alındı.
Buna göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM'lerde ilçe yöneticileri, Aile Sağlığı Merkezleri'nde ise aile hekimleri birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacak.
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.
Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.
E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Sıra 55 yaşa geldi, aşı randevusu MHRS ve e-Nabız üzerinden alınabiliyor. MHRS Alo 182 hattını arayarak aşı randevusu alma imkanı bulunuyor. Aşı durumu sorgulamak için aralarda boşluk bırakarak AŞI, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarası son 4 hanesi 2023'e kısa mesaj atılıyor.
AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR, NASIL DEĞŞİTİRİLİR?
-Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir.
-İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS ve e-Nabız hesabınız üzerinden randevunuzu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz.
Dilerseniz aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.
-Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.
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