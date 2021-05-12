Arefe Günü duası nedir? Arefe Günü okunacak dualar! Arefe Günü hangi dualar sureler okunur nasıl ibadet edilir?
Müslüman alemi Ramazan ayının son gününü idrak ederken Arefe Günü duası nedir? Arefe Günü okunacak dualar hangileri? Sorularının yanıtları gündemde merakla araştırır oldu. Yarın 2021 yılı Ramazan Bayramı başlayacak ve bugünü ibadetlerle geçirmek isteyen yüzbinlerce vatandaş Arefe Günü hangi dualar sureler okunur nasıl ibadet edilir? Sorgulamasını yapar oldu. Bu özel günde eller semaya yükselecek, bol bol dua ve ibadet edilecek. İşte merak edilen tüm bilgiler…
Arefe Günü duası nedir? Arefe Günü okunacak dualar! Arefe Günü hangi dualar sureler okunur nasıl ibadet edilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. 2021 yılı Ramazan arefesi bu yıl 12 Mayıs Çarşamba günü idrak ediliyor. Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş arefe gününde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki bu özel günde hangi dualar okunur, bugün oruç tutmanın fazileti nedir?
AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR
Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.
1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ
Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.
İhlas Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu
Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
1- Gul huvallâhu ehad.
2- Allâhu's-samed.
3- Lem yelid ve lem yûled.
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.
İhlas Suresinin Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
1- De ki: O Allah birdir.
2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir.
3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.
Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.
Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.
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