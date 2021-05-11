11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?

Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2021 18:30
Güncelleme:11.05.2021 18:32
17 günlük tam kapanmasının sona ermesine sayılı günler kala tam kapanma sonrasında nasıl bir süreç yaşanacağına yönelik tahminler de gelmeye başladı. Vaka sayısının tam kapanma sonunda 10 bin civarında olması durumunda Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Peki tam kapanma sonrası ne olacak? Tam kapanma sonrası nereler açılacak? Düğünler yapılabilecek mi? Kısıtlamalar kaldırılacak mı? İşte detaylar...
Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?
Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?
A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Birleşmiş Milletler Kudüs'e barış gücü göndermeli |Video
A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Birleşmiş Milletler Kudüs'e barış gücü göndermeli |Video
Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli
Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli
PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
Mescid-i Aksa baskınında neler yaşandı?
Mescid-i Aksa baskınında neler yaşandı?
Şehit ailelerine kısıtlama muafiyeti
Şehit ailelerine kısıtlama muafiyeti
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır?
Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır?
Zeynep Erdoğan cinayetinin perde arkası
Zeynep Erdoğan cinayetinin perde arkası
Yavaş yönetimine tepki yağıyor: Acilen geri çekin
Yavaş yönetimine tepki yağıyor: Acilen geri çekin
Ağlayarak izledim deyip anlattı!
"Ağlayarak izledim" deyip anlattı!
NASA milyarlarca kilometre uzaklıktan gelen mesajı açıkladı!
NASA milyarlarca kilometre uzaklıktan gelen mesajı açıkladı!
Daha Fazla Video Göster