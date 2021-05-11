Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?

17 günlük tam kapanmasının sona ermesine sayılı günler kala tam kapanma sonrasında nasıl bir süreç yaşanacağına yönelik tahminler de gelmeye başladı. Vaka sayısının tam kapanma sonunda 10 bin civarında olması durumunda Türkiye'de yeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Peki tam kapanma sonrası ne olacak? Tam kapanma sonrası nereler açılacak? Düğünler yapılabilecek mi? Kısıtlamalar kaldırılacak mı? İşte detaylar...