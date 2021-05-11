Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.