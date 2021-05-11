Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine genelge gönderdi! Şehit ailelerine kısıtlama muafiyeti

Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.