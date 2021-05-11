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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle İsrail'e cevap

Terör devleti Müslümanların ilk kabesi 'ya saldırılarına devam ediyor. Birçok çocuk şehit olurken, onlarca Filistinli de yaralandı. İsrail'in işgal girişimine Türkiye sert tepki gösterirken, İletişim Başkanı da Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği bir şiir ile cevap verdi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle İsrail'e cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği şiiri işgalci İsrail'e tepki olarak sosyal medya hesabından paylaşan Altun paylaşımına, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" notunu düştü.

KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiirde şu sözler yer aldı:

"Gökten yağmur yağacak renkler

Daha hoş kokacak otlar çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler

Bir sabah gelecek kardan aydınlık

Vurulup ömrünün ilk baharında

Kanından çiçekler açar yanında

Cümle şehtlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek kardan aydınlık"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsraile Başkan Erdoğanın okuduğu şiirle cevap verdi İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN İSRAİL'E BAŞKAN ERDOĞAN'IN OKUDUĞU ŞİİRLE CEVAP VERDİ
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