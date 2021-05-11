İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirle İsrail'e cevap
Terör devleti İsrail Müslümanların ilk kabesi Mescid-i Aksa'ya saldırılarına devam ediyor. Birçok çocuk şehit olurken, onlarca Filistinli de yaralandı. İsrail'in işgal girişimine Türkiye sert tepki gösterirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği bir şiir ile cevap verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan'ın seslendirdiği şiiri işgalci İsrail'e tepki olarak sosyal medya hesabından paylaşan Altun paylaşımına, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" notunu düştü.
KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiirde şu sözler yer aldı:
"Gökten yağmur yağacak renkler
Daha hoş kokacak otlar çiçekler
Ardından bitmeyen mutlu gerçekler
Bir sabah gelecek kardan aydınlık
Vurulup ömrünün ilk baharında
Kanından çiçekler açar yanında
Cümle şehtlerin omuzlarında
Bir sabah gelecek kardan aydınlık"