Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Normalleşme süreci...
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kapanma sürecinde Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı düştü. Bu gelişmelerin ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kapanma sürecinde ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı hızla azalarak yüzde 6'lara, ağır hasta sayısı da yaklaşık bir ay sonra ilk kez 3 binin altına indi. Tam kapanm süreci ile birlikte uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilmeye başlandı. Şimdi ise gözler Kabine toplantısından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Normalleşme sürecine ilişkin gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısının bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından Kabine toplantısı tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
KAPANMA SÜRECİNDE KOVİD-19 TESTLERİNİN POZİTİFLİK ORANI VE AĞIR HASTA SAYISI DÜŞTÜ
Kapanma sürecinde ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı hızla azalarak yüzde 6'lara, ağır hasta sayısı da yaklaşık bir ay sonra ilk kez 3 binin altına indi.
AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı ortalaması, ocakta yüzde 5,24, şubatta yüzde 6,32 olarak tespit edildi.
Kovid-19 vakalarının ülke genelinde arttığı mart ayında testlerin pozitiflik oranı ortalaması yüzde 11,39'a çıktı. Bu yılın en yüksek pozitiflik oranı ise 14 Nisan'da yüzde 20,23 olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan Çarşamba "kısmi kapanma", 29 Nisan Perşembe "tam kapanma" uygulamalarının başlatılmasıyla vaka sayıları ve testlerin pozitiflik oranı azalmaya başladı.
TESTLERİN POZİTİFLİK ORANI YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİNE DÜŞTÜ
Kısmi kapanmanın başlamasından 10 gün sonra 24 Nisan'da yüzde 14,44'e düşen testlerin pozitiflik oranı, 30 Nisan'da 12,02'ye indi.
Tam kapanma sürecine geçilmesinin ardından mayıs ayında testlerin pozitif çıkma oranı şöyle değişti:
"1 Mayıs'ta yüzde 11,90, 2 Mayıs'ta yüzde 10,82, 3 Mayıs'ta yüzde 10,15, 4 Mayıs'ta yüzde 11,99, 5 Mayıs'ta yüzde 11,54, 6 Mayıs'ta yüzde 8,84, 7 Mayıs'ta yüzde 8,00, 8 Mayıs'ta yüzde 7,89, 9 Mayıs'ta yüzde 7,69, 10 Mayıs'ta yüzde 6,36."
Böylece Kovid-19 testlerinin pozitifliği, kısmi kapanmanın başladığı 14 Nisan'daki yüzde 20,23'lük oranın yaklaşık üçte birine geriledi.
Öte yandan testlerin pozitifliği, 22 Şubat'taki yüzde 6,82 oranının ardından iki buçuk ay sonra ilk kez yüzde 6'lara indi.
AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİN ALTINDA
Ağır hasta sayısı en son 13 Nisan'da 2 bin 951 ile 3 binin altında kaydedilmişti. Daha sonra 3 binlere yükselen ağır hasta sayısı, 24 Nisan'da 3 bin 500'leri aşmıştı.
Son günlerde Kovid-19 vakalarındaki hızlı azalış ağır hasta sayısına da yansımaya başladı. Yaklaşık bir ayın ardından 10 Mayıs'ta 3 binin altına inen ağır hasta sayısı 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca, 10 Mayıs itibarıyla günlük vaka sayısı 13 bin 604, iyileşen sayısı 26 bin 953 oldu.
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