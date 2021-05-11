Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kapanma sürecinde ülke genelinde yapılan Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı hızla azalarak yüzde 6'lara, ağır hasta sayısı da yaklaşık bir ay sonra ilk kez 3 binin altına indi. Tam kapanm süreci ile birlikte uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak edilmeye başlandı. Şimdi ise gözler Kabine toplantısından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Normalleşme süreci ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Normalleşme sürecine ilişkin gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısının bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından Kabine toplantısı tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.