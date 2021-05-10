Son dakika | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İsrail'e sert tepki: "Devlet terörü uyguluyor"

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, işgalci İsrail'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuğun şehit olduğunu belirten Şentop, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerine yer verdi.