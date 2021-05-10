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Son dakika | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İsrail'e sert tepki: "Devlet terörü uyguluyor"

Başkanı , işgalci 'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını belirterek, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İsrail'e sert tepki: Devlet terörü uyguluyor

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, işgalci İsrail'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuğun şehit olduğunu belirten Şentop, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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