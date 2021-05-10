Diyarbakır’da asker, polis ve sivillerin kaçırılması emrini veren teröristin cezası onandı

Terörist Dilek'in Lice'de yol kesip 49. Motorlu Piyade Tugayı 5. Komando Tabur Komutanlığında görevli askerler Hasan Demircan ile Mehmet Calban'ı kaçırıp bir hafta sonra yanına çağırdığı HDP milletvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder'e teslim ederek örgüt propagandası yaptığı ifade edildi. Teröristin Kandil'deki terörist elebaşlarının talimatıyla Kobani sorumluluğuna getirildiği ve burada DEAŞ'la çıkan çatışmada yaralanınca Mürşitpınar Sınır Kapısından sahte kimlikle Türkiye'ye getirilerek Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine Suriye uyruklu Şakir Ali adıyla yatışının yapıldığı belirtilen kararda, teröristin alınan parmak izi ve yüz tarama sisteminden azılı terörist Selahattin Dilek olduğunun tespit edildiği vurgulandı.