10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şehit Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Şehit Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

'nin () Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan ve 14 gündür tedavi gördüğü 'nde (GATA) şehit olan Piyade Uzman Çavuş (24), memleketi 'nun ilçesinde toprağa verildi. Törene tekerlekli sandalye ile katılan Mustafa Nar'ın oğlunun şehadetinden haberdar olmadığı belirtilirken, 2 çocuğundan birini kaybeden anne Nezahat Nar törende gözyaşı döktü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2021
ABONE OL
Şehit Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

ilçesine bağlı Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş , 24 Nisan'da 'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonunda yaralandı. GATA yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nar, dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Şehidin cenazesi bugün sabah saatlerinde Havalimanı'na getirildi. Taşköprü ilçesindeki evinde helallik alındıktan sonra ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin alzheimer hastası babası Mustafa, annesi Nezahat ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı , Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu AK Parti Milletvekili , CHP Milletvekili ve çok sayıda vatandaş katıldı.



ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Törene tekerlekli sandalye ile katılan Mustafa Nar'ın oğlunun şehadetinden haberdar olmadığı belirtilirken, 2 çocuğundan birini kaybeden anne Nezahat Nar törende gözyaşı döktü. Şehit Nar'ın cenazesi, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü ilçe şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Nar'ın 3 yıl önce vatani görevini yaptıktan sonra uzman çavuş olarak askerde kaldığı, 'nin ilçesinde görev yaptığı ve görevlendirmeyle de Pençe-Yıldırım operasyonuna katıldığı bildirildi.

Pençe - Yıldırım Harekatı'ndan acı haber PENÇE - YILDIRIM HAREKATI'NDAN ACI HABER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA