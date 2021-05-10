Şehit Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Yıldırım operasyonunda yaralanan ve 14 gündür tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar (24), memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi. Törene tekerlekli sandalye ile katılan Mustafa Nar'ın oğlunun şehadetinden haberdar olmadığı belirtilirken, 2 çocuğundan birini kaybeden anne Nezahat Nar törende gözyaşı döktü.
Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe Yıldırım operasyonunda yaralandı. GATA yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nar, dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Şehidin cenazesi bugün sabah saatlerinde Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Taşköprü ilçesindeki evinde helallik alındıktan sonra ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.
Törene, şehidin alzheimer hastası babası Mustafa, annesi Nezahat ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu AK Parti Milletvekili Metin Çelik, CHP Milletvekili Hasan Baltacı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Törene tekerlekli sandalye ile katılan Mustafa Nar'ın oğlunun şehadetinden haberdar olmadığı belirtilirken, 2 çocuğundan birini kaybeden anne Nezahat Nar törende gözyaşı döktü. Şehit Nar'ın cenazesi, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Taşköprü ilçe şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Nar'ın 3 yıl önce vatani görevini yaptıktan sonra uzman çavuş olarak askerde kaldığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yaptığı ve görevlendirmeyle de Pençe-Yıldırım operasyonuna katıldığı bildirildi.
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