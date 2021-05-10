Şehit Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bekar olduğu öğrenilen şehit Nar'ın 3 yıl önce vatani görevini yaptıktan sonra uzman çavuş olarak askerde kaldığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yaptığı ve görevlendirmeyle de Pençe-Yıldırım operasyonuna katıldığı bildirildi.



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