Fransız Araştırma Kurumu IFRI: Erdoğan ‘Güçlü Türk’ hatırasını canlandırıyor

Fransız Araştırma Kurumu IFRI, "Eski Düzenin 'Bekçisi' ile Zorlu Bir Acil Güç Arasındaki Jeopolitik Rekabet" başlıklı bir makale yayımladı. Makalede, Türkiye'nin Akdeniz'de etkisini artırması, bölgeyi kendi etki alanı olarak gören Fransa'da rahatsızlık yarattığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz'deki Fransız-Türk ayrılığı, birden fazla cephede oynanan jeopolitik bir güç mücadelesidir: Libya, Suriye, Lübnan. Ankara'nın geniş ulusal egemenlik anlayışı ve Fransa'nın Akdeniz vizyonu ve bölgedeki çıkarlarının tanımı ile çelişiyor.