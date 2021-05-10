Son dakika: Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber: Uzman Çavuş Nar şehit oldu

Kastamonu Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe Yıldırım operasyonunda yaralandı. GATA yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nar, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 24 Nisan 2021 tarihinde ağır yaralanan ve GATA'ya sevk edilerek tedavi altına alınan Piyade Uzman Çacuş Murat Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 9 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.