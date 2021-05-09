Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir grup PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
GÜNDEM AA
SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
detaylar geliyor...
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.https://t.co/aC7d9g2WIj#MSB #TSK pic.twitter.com/IDkUmSrsQ0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021