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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir grup PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

SON DAKİKA HABERİ | MSB: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

detaylar geliyor...

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