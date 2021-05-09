FETÖ’nün yargı imamı Numan Koç yakalandı!



Şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait dershanelerde SGK kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında daha önce alınan itirafçılar tarafından verilen; 2013 ve 2014 yıllarında yapılan adli ve idari yargı sınavına giren örgüt mensubu hukuk fakültesi mezunu şahısları İstanbul Ümraniye ilçesinde bulunan hakim-savcı sınavı çalışma evlerine yönlendirdiğine ve bu evlerden sorumlu faaliyet gösteren mahrem imam olarak faaliyet gösterdiğine dair 12 farklı beyanın bulunduğu tespit edildi.