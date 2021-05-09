FETÖ’nün yargı imamı Numan Koç yakalandı!
Son dakika haberine göre; FETÖ’nün hakim savcı evleri imamlarından Numan Koç İstanbul’da Gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli 28 örgütçünün ismini verdi.
Gözaltına alınan şüpheli şahsın yakalandığı Gaybubet evinde yapılan aramada 2 adet sahte kimlik ile 1 adet cep telefonu, 1100 Türk Lirası ve 2000 ABD doları ele geçirildi.
Şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait dershanelerde SGK kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında daha önce alınan itirafçılar tarafından verilen; 2013 ve 2014 yıllarında yapılan adli ve idari yargı sınavına giren örgüt mensubu hukuk fakültesi mezunu şahısları İstanbul Ümraniye ilçesinde bulunan hakim-savcı sınavı çalışma evlerine yönlendirdiğine ve bu evlerden sorumlu faaliyet gösteren mahrem imam olarak faaliyet gösterdiğine dair 12 farklı beyanın bulunduğu tespit edildi.
Numan Koç, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek istediğini belirtti. Bunun üzerine alınan ifadesinde; Örgüt ile ilk olarak 2006 yılında tanıştığını, Örgüt içerisinde 2006-2013 yılları arasında örgütün sözde Ümraniye Bölge yapılanmasında çeşitli örgüt evlerinde kaldığını ve bu zaman zarfında ev imamlığı da dahil olmak üzere görevler aldığını belirtti.
Şüpheli, 2013-2014 yılları arasında ise Ümraniye İlçesinde bulunan Hakim-Savcı çalışma evlerinden sorumlu mahrem imam olarak faaliyet göstermeye başladığını, bu evlerde sınava hazırlanacak öğrencilerin üniversite yıllarında örgütün yurt ve evlerinde kalmış olan hukuk fakültesi mezunu şahıslardan seçildiğini, hakim savcı sınavı çalışma evlerine il dışından da dahil olmak örgüte müzahir öğrencilerin getirildiğini, 2013-2014 yıllarında yapılan adli-idari yargı sınavına hazırlanılan Ümraniye ilçesinde bulunan hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinden sorumlu olduğunu kaydetti.
Şüpheli şahıs, 28 örgütçüyü teşhis etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...
- Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması...
- Kadir suresi faziletleri: Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
- Tilavet secdesi nasıl yapılır, hangi dua okunur? Tilavet secdesi ayetleri nelerdir? Diyanet açıklaması!
- Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...
- Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı
- Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?
- Diyanet: Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? Diyanet açıklaması
- Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!
- Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?
- Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet sorgulama!