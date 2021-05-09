Son dakika: Bakanlık duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin Nusaybin Bagok Bölgesi'nde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7️⃣'ye yükseldi.



Bölgede operasyonlar devam etmektedir. — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) May 9, 2021