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Son dakika: Bakanlık duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında, - ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Son dakika: Bakanlık duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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