Son dakika | CHP'de bir tecavüz skandalı daha! Kılıçdaroğlu'nun gıkı çıkmıyor

CHP'li bir yöneticinin adı yine bir tecavüz iddiasıyla anıldı. İddialar üzerine soruşturma başlatılırken CHP Genel Merkezi, daha önceki 22 taciz ve tecavüz olayında olduğu gibi yine suskunluğa büründü.

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan Erdal Taşdemir (35), önceki gün bir televizyon kanalında eşi B.Ç.'nin, 2018'de Malatya'da bir yurtta kalırken, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un cinsel istismarına uğradığını kendisine anlattığını ileri sürdü.