Son dakika | ABD'den Türkiye'ye F-35 mektubu!
ABD'den gelen son mektup Türkiye'nin tek taraflı olarak F-35 projesinden çıkarılamayacağı yönündeki duruşunu haklı çıkardı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını belirterek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik." dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını belirterek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik." dedi.
ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı. Herhangi bir ortağın ana ülke olsa bile 'diğer bir ortağı çıkarttım' demekle çıkartamayacağını söyledik. Bir ortağın çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir. Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde "Türkiye'yi çıkarttım" açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur. ABD'liler geçen ay yazılan bir mektupta da bunu bir nevi itiraf etmiş oldu. Bu mutabakat zaptı çerçevesinden kendileri çekildiklerini, ayrı bir mutabakat zaptı ile işe devam edeceklerini bildiriyorlar. Diğer yandan 'temasları sürdürelim' iradesi var, görüşme zemini oluştu. Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, hukuk temelli müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...
- Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...
- Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat geldi! 90 gün yok, faiz ise cabası! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, TEB, Garanti...
- Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?
- Ve şartlar belli oldu! 180 gün geri ödemesiz 3 yıl vadeli 100.000 TL kredi imkanı! İlave istihdam...
- Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…
- İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...
- TWT coin nedir, işlem görüyor mu? TWT coin ne kadar, kaç TL ne kadar? TWT coin yorum...
- Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...
- Okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Okullar bayramda kaç gün tatil olacak? MEB açıkladı...
- Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?