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Son dakika | ABD'den Türkiye'ye F-35 mektubu!

ABD'den gelen son mektup Türkiye'nin tek taraflı olarak F-35 projesinden çıkarılamayacağı yönündeki duruşunu haklı çıkardı. Başkanı , ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını belirterek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik." dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika | ABD'den Türkiye'ye F-35 mektubu!

Başkanı , ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını belirterek, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik." dedi.

ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı. Herhangi bir ortağın ana ülke olsa bile 'diğer bir ortağı çıkarttım' demekle çıkartamayacağını söyledik. Bir ortağın çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir. Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde "Türkiye'yi çıkarttım" açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur. ABD'liler geçen ay yazılan bir mektupta da bunu bir nevi itiraf etmiş oldu. Bu mutabakat zaptı çerçevesinden kendileri çekildiklerini, ayrı bir mutabakat zaptı ile işe devam edeceklerini bildiriyorlar. Diğer yandan 'temasları sürdürelim' iradesi var, görüşme zemini oluştu. Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, hukuk temelli müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

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