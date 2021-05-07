07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından "Hakkari'de terör yok, hayat var" paylaşımı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında Belediyesinin yaptığı yatırımlara vurgu yapılarak, "Terörden arındırılmış belediyecilik. Hakkari'de terör yok, hayat var” paylaşımı yapıldı.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığından Hakkari'de terör yok, hayat var paylaşımı

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabında,"Hakkari'de terör yok, hayat var. 21 kilometre asfalt yapıldı, 15 kilometre daha asfalt yapılacak, 26 adet araç ile belediyenin ilk araç filosunu kurduk. Hakkari'nin ilk sanat sokağını kuruyoruz, peyzaj çalışmaları ile şehrimize renk geldi" paylaşımı yapıldı.

İşte bakanlığın paylaştığı fotoğraflar:






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