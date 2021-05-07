Koronavirüsle mücadelede normalleşme takvimi hazırlanıyor! Öncelik turizmde
Vaka artışlarının ardından gelen tam kapanmanın etkileri ilk haftada kendini gösterdi. Yaz ayları gelirken tam kapanmanın etkili olmasından dolayı turizm için normalleşme takvimi konuluşmaya başlandı. Peki normalleşme süreci nasıl olacak?
Son günlerde vaka sayılarının düşüş eğilimine girmesiyle birlikte gözler normalleşme takvimine çevrildi. Yaz sezonunun etkisiyle öncelik turizm sektörüne verilecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, tam kapanmayla vaka sayılarının 10 binlerin altına inmesi, 17 Mayıs sonrasında devam edecek tedbirlerle de 5 binin altına çekilmesi hedefleniyor. 1 Haziran'dan itibaren turist trafiğinin açılması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon güvenli turizm sertifikasıyla hizmet veren Türkiye, daha iyi bir performans sergilemişti. Bu sezon 'Güvenli Turizm Sertifikası' almayan tesisler hizmet veremeyecek. Bütün oteller, virüs tedbirleri çerçevesinde açılacak. Kapasitelerin düşürülmesi, otelde PCR testi, açık büfeden menülü uygulamaya geçilmesi, SPA'ların kapatılması gibi tedbirler alınacak. Havaalanları ve transfer hizmetlerinde de tedbirler gevşetilmeyecek.
ENGELLER KALKACAK
Vakalardaki artış nedeniyle Rusya, Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar durdurmuş, İngiltere ve Almanya'nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler seyahat uyarısı yapmıştı. Vakaların düşmesiyle bu ülkelerden rezervasyonların artması bekleniyor. Hem Türkiye'de hem bu ülkelerde aşılanmanın hızlanması da turizmin önündeki engelleri kaldıracak. Bu konuda Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Rusya, Almanya ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla temas hâlinde. Turizm acenteleriyle de görüşmeler sürüyor. Tanıtım çalışmaları ve kampanyalar yürütülecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye, daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu PCR testi uygulamasını, 15 ülke için kaldırdığını duyurdu. Bunun da gelişleri rahatlatacağı düşünülüyor.
TALEPLER EGE - AKDENİZ
Yurt dışı rezervasyonlarda haziran sonrasında ciddi yükseliş görülüyor. Acentelere eylül ortasına kadar devam edecek şekilde konaklama talepleri gelmeye başladı. Yoğun olarak Ege ve Akdeniz tercih ediliyor. Mayıs ortasından itibaren önce İran uçuşlarında hareketlenme olacak. Seyahatlerin açılmasıyla da Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelişler artacak. İlk hedef 20 milyonu aşkın yabancı turist ve 20 milyar doların üzerinde gelir.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.
Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.
CANLI YAYINDA AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları cevapladı. En çok merak edilen sorulardan biri olan 'tam kapanma uzayacak mı?' sorusuna Bakan Soylu, açıklık getirdi. İşte Bakan Soylu'nun önemli açıklamalarından satır başları:
GENELGELER ÜZERİNE ÇIKAN TARTIŞMALAR
Aldığımız 4 ana pradigmamız devam ediyor. Derdimiz şu, önümüzde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı var. İnsanların virüsü birbirine geçirebilecekleri çok riskli bir dönem yaz dönemi. Tarım için çok önemli bir dönemdeyiz. Tarımı devam ettirmemiz lazım. İhracat rakamlarımız yükseliyor, bunu devam ettirmeliyiz. Ayrıca turizm dönemine giriyoruz. Esnaftan tutun tüm hizmet sektörü çok büyük fedakarlık ortaya koyuyor. Halkımız büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor bu anlamda müteşekkiriz.
'HALKIMIZ BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERİYOR'
Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Rakamların 22 bin civarına düşmesi, doğru gittiğimizin bir göstergesidir. Halkımız büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor bu anlamda müteşekkiriz. Halkımız da bu süreçte yalnız bırakılmadı. Vefa Sosyal Destek grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gereken yardımları yaptı.
TAM KAPANMA UZATILACAK MI?
Bizim 19 Mayıs ile ilgili bir değerlendirmemiz yok, tabi bugün itibarıyla. Biz hükümet olarak şunu görmek istiyoruz; uykusuzluktan gözlerim acıyor arkadaşlarımız işlerini çok iyi yapabilsin diye. Yüzlerce binlerce taleple karşı karşıyayız. Biz mümkün olduğunca bu işi bitirelim, bir daha bu işlerle karşılaşmayalım düşüncesi içindeyiz.
"TAM KAPANMANIN ETKİLERİNİ BUGÜNDEN İTİBAREN GÖRECEĞİZ"
17 Mayıs'ta elde edeceğimiz rakamlar, o gün kabinenin ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlarla yolumuzu belirleyeceğiz. Tekrar kayıplarımız olmasın diye hep beraber büyük bir fedakarlığı ortaya koyacağız. Sağlık Bakanımız da bir açıklama yaptı Sinovac ile 100 milyon anlaşma yapıldığını söyledi, bir taraftan Biontech var, bir taraftan Rusya'nın aşısı var. Türkiye aşı anlamda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor.
MARKETLERDEKİ ÜRÜN SATIŞINA DÜZENLEME
Esnaf diyor ki 'ben kapandım, fedakarlık yapıyorum. Elektronik eşya, hırdavat, giysi, bahçe malzemesi satılamasın.' Onu da anlamak lazım, toplumdaki bu fedakarlığı dağıtmak gerekiyor. Biz milletimizden gelen talepleri dinleyerek, adım atıyoruz. Bir taraftan vatandaşın istediğiyle onu buluşturmamız temel sorumluluğumuz diğer taraftan 'sen kapanırsan iyi olacak' dediğimiz insanlarımıza da 'bak senin temel haklarını gözetiyoruz' demek zorundayız. İkisini dengelemek zorundayız, bunun için marketçileri çağırdık, durumu anlattık, onlarda dediler ki 'Haklısınız.' Ancak bakkallar açık, 'Perşembe akşamına kadar bu ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz' diyerek süre verdik.
ALKOL SATIŞI YASAĞI TARTIŞMASI
Alkol meselesi kendiliğinden çıkmış bir iş değil. Biz yaklaşık iki ay gibi bir süre Avrupa'yı hep takip ettik. Onlar bizden biraz daha önce oldular. Biz biraz da onları takip ederek, nasıl kapanıyorlar, nasıl adım atıyorlar, hangi tedbirleri alıyorlar... Bütün bunlar bizim için örnek oldu, öğretici oldu. Bunu açıklıkla söylemek gerekir. Kendi tecrübelerimizle bunları pekiştirdik. İstişarelerimizi yaptık ve bir kendimize yol haritası belirledik.
Aralık itibarıyla marketlerde cumartesi pazar yani kısıtlama günlerinde alkol yasağı başladı. O dönemde de yaptılar bu araştırmayı. Vatandaşımızın yüzde 75'i hem kapanma hem de yılbaşı gecesi ile ilgili, 'evet buna ihtiyaç var bunu normal görüyorum' dedi. Şimdi yüzde 78'i 'normal görüyorum' dedi.' Bu fedakarlığı hep birlikte ortaya koyuyoruz.
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