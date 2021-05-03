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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş terör operasyonu açıklaması! O listelerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı , "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi." açıklamalarında bulundu.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş terör operasyonu açıklaması! O listelerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öldürülen teröristlerin hangi listede arandıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi." açıklamalarında bulundu.

Kaç terörist öldürüldü? KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?

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