Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş terör operasyonu açıklaması! O listelerdeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi." açıklamalarında bulundu.
Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öldürülen teröristlerin hangi listede arandıklarını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i kırmızı-sözde orta saha 3'lü yürütmede, 1'i turuncu, 1'i gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu oldukları tespit edildi." açıklamalarında bulundu.