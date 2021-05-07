Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması! Süre uzatıldı...
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması"konulu genelge gönderdi.
Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.
Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izin belgesi" veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.
Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek'te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı ifade edildi.
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