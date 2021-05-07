İstanbul’da sahte belgeli lüks araç operasyonu! 40 milyonluk 24 araç ele geçirildi!
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli marka ve modelde 24 lüks araca el konuldu. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.
Melis Coşan'ın A Haber ekranlarında attıkları:
"Polis ekipleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda piyasa değeri 40 milyon olan 24 lüks araç ele geçirildi.
Turistle vekaletle kendi araçlarıyla ülkeye girip tekrar çıkabiliyorlar. İşte bu yöntemle çete ülkeye araçlarıyla geliyorlar. Ama çıkış yapmıyorlar bu yöntemle araçları ülkeye sokuyorlar.
Sahte belge düzenleyerek noterlik üzerinden tescil ettiriyorlardı. Yeni bir plaka üzerinden yeni bir araç gibi tescil edilerek satışı yapılıyordu.
Böylelikle hem ÖTV'den KDV'den kaçılmış oluyordu.
Normalde fiyatı 4,5 milyon olarak 2 milyona satılıyor ve ülkeye 2 milyondan fazla zarar veriliyordu."
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