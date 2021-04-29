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Son dakika: Bodrum'da 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Bodrum'da 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 05.45 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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