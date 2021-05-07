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İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe! 8 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'a operasyon düzenlendi. 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi yakalandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe! 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütünün ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin, tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu adreslerde yakalana 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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