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Başkan Erdoğan milli sporcular ile iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programları kapsamında ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Başkan Erdoğan milli sporcular ile iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı programları kapsamında milli sporcular ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

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