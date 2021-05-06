Dışişleri Bakanlığı’ndan Letonya’ya 1915 olayları tepkisi: Kararı reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu’nun 1915 Olayları konusunda aldığı karar hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, “Letonya Parlamentosu’nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir” ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan kararın, tarihi, siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz teşebbüs olduğu belirtildi. Açıklamada, Letonyo Parlamentosu'nun bu kararına tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. 1915 olaylarına ilişkin olarak, uluslararası hukukta tanımlanmış olan soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir. Bu teşebbüs, başta 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleri olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade eden 2013 ve 2015 tarihli kararlarına da aykırıdır. Bu karar, Letonya'nın işgalinin 80'inci yıl dönümü vesilesiyle kendi tarihindeki olaylara ilişkin olarak yapmış olduğu, tarihi olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğu yönündeki açıklamasıyla da çelişmekte ve bu bağlamda da bir çifte standardı ortaya koymaktadır. Letonya Parlamentosu'nu tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını geri almaya, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz."
BAKAN AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME!
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi..
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