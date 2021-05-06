06 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: AB İçişleri Komiseri Johansson Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı,  (AB) İçişleri Komiseri 'un yarın 'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika: AB İçişleri Komiseri Johansson Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komiser Johansson, ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından kabul edilecek, Sayın Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızla görüşecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere, 18 Mart Mutabakatının tüm yönleri ele alınacaktır" denildi.

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