Kaçak boruyla denize atık bırakan Sezen Aksu İkizdere üzerinden hükümete saldırdı
İzmir’deki villasından kaçak borularla denize atık bırakan ve çevre katliamı yapan Sezen Aksu, Rize İkizdere ilçesinde yapılan taş ocağıyla ilgili hükümeti hedef almaya kalkıştı. Sezen Aksu, “Bizim iktidara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil. Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz, yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir.” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı ve şarkı yazarı Sezen Aksu, hükümete mesnetsiz ifadelerle saldırarak gündeme geldi.
AJANS DEVREYE GİRDİ HEPSİ AĞZINI AÇTI
Tarkan'dan sonra İkizdere'de kurulması planlanan taş ocağına karşı bir gerçek dışı açıklama da Aksu'dan geldi.
Aksu'nun Karaburun'daki kaçak villası
Sezen Aksu adıyla açılan hayran sayfası üzerinden yaptığı açıklama:
AKSU: MEŞRUİYET ZEMİNİNİ KAYBETMİŞSİNİZ DEMEKTİR
Haddini aşarak yasa dışı ifadeler kullanan Aksu, "Bizim iktidara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil. Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz, yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir." sözlerini sarf etti.
ÇEVRECİ AKSU, KAÇAK VİLLADAN DENİZE DIŞKILARINI BIRAKMIŞTI
Aksu, Yamanlar Koleji'ni kurarak Fetullahçı teröristlerin Yaman dedesi olan Sami Yıldırım'ın kızıdır.
Taktığı masonik şapkayla dikkat çeken Yıldırım'a ABD'de korunan Fetullah Gülen, "hocaların hocası" ifadelerini kullanmıştır.
BAKANLIK İDDİALARIN "YANLIŞ" OLDUĞUNU BELİRTEREK GERÇEKLERİ DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İkizdere'deki taş ocağı faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda çıkan ve "yalan" ve "yanlış" propagandalara karşı açıklama yayınlamış taş ocağının çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığı duyurmuştu.
Bugün İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, "Rize İyidere Lojistik Limanı" projesi kapsamında bölgede devam eden taş ocağı faaliyetine yönelik tartışmalara ilişkin, "Bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Liman, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa ediliyor." ifadesini kullandı.
Taş ocağı faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu aktaran Eyigün, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti.
Projenin, pek çok yeni işletmenin açılmasına ön ayak olacağına ve istihdamı sürekli artıracağına dikkati çeken Eyigün, şunları kaydetti:
"Bölgemizde liman faaliyetlerinin artması, tüm üretim ve ticaret faaliyetlerini ateşleyecektir. Limanımızla birlikte şehrimize 13 milyon ton kapasiteli bir lojistik merkez de kazandırılacaktır. Zira Karadeniz, gelişmekte olan bir ticaret gölü haline gelmiş, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde limancılık ve deniz yolları faaliyetleri konusunda büyük yatırımlara girişilmiştir. Türkiye'nin bu konjonktürel fırsatları değerlendirebilecek bir altyapıya sahip olması, ekonomimizin sağlam temeller üzerine oturtularak önümüzdeki 10 yıllara hazırlanması açısından çok önemlidir."
"CEVİZLİK TAŞ OCAĞI İÇİN ÇED RAPORU ALINDI"
Eyigün, İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ham madde üretim izni alındığını belirterek, taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun da bulunduğunu kaydetti.
Taş ocağı faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu aktaran Eyigün, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti.
Eyigün, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için yer altı suyu takip istasyonları kurulacağını ve akışın takip edileceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Alan içinde yüzeysel akış gösteren sular kapalı kesit içerisinde korunacaktır. Ocak içi yollar ve nakliye yolları düzenli olarak kontrol edilecektir. Rehabilitasyon çalışmalarında işletme yapılan alanda oluşturulan basamaklarda bitkisel toprak tabakası oluşturulacaktır. Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak ve mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır. Etkilenen her 10 ağaç için 100 ağaç dikilecektir."
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