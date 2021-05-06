Son dakika: Bakan Varank 'Gün geldi' diyerek müjdeyi verdi! O okullar açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ortaya koyduğu "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" çerçevesinde yazılımcı sayısını artırmak için yeni politikalar hayata geçiriyor. Bakanlık da bu doğrultuda her geçen gün yeni adımlar atıyor.

Türkiye Açık Kaynak Platformu, 2023'te 500 bin yazılımcı hedefine ulaşmaya yönelik olarak Bakan Varank'ın himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kuruldu. Platformda, 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaş şirket, girişimci, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve topluluk bulunuyor.