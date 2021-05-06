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Adana'da firarilere şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını yatırmayan ve cezaevinden firar eden 98 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

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Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Adana'da firarilere şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucu il genelinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunup, teslim olmayan, cezaevinden firar eden ve para cezalarını da yatırmayan 98 kişinin adresini belirledi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli ve firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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