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Son dakika... Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberine göre... 'de merkez üssü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale ile birlikte 'da da hissedildi. 'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika... Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

'de merkez üssü olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale ile birlikte 'da da hissedildi. 'da da hissedilen deprem paniğe neden oldu.

, saat 09:42'de meydana gelen depremin derinliğinin 6.95 km olduğunu duyurdu.

ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı paylaşımda ''Saat 09.42'de Çanakkale - Biga açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Çanakkale'' dedi.

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