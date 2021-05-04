Tevfik Göksu: İstanbul ve Ankara küresel şehirler endeksinde geriledi! İşte çöküşün tablosu...
CHP'li belediyelerin vatandaşa hizmet anlayışı sınıfta kaldı ve çöküşün belgesi küresel şehirler endeksine yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twiter’dan yaptığı paylaşımla, CHP tarafından yönetilen Ankara ve İstanbul'un küresel belediyeler endeksi sıralamasında gerilediğini duyurdu. İşte o tablo ve Ankara ve İstanbul'un çöküş karnesi…
Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından küresel şehirler endeksi raporunu değerlendirdi.
Rakamların yalan söylemediğini ifade eden Göksu paylaşımında, "İş yapmak yerine şov ve algı peşinde koşan CHP'li Belediyeler, 2 yılda İstanbul ve Ankara'yı çökerttiler." ifadelerini kullandı.
Ankara 10 sıra geriledi.
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