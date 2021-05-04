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Tevfik Göksu: İstanbul ve Ankara küresel şehirler endeksinde geriledi! İşte çöküşün tablosu...

'li belediyelerin vatandaşa hizmet anlayışı sınıfta kaldı ve çöküşün belgesi küresel şehirler endeksine yansıdı. Büyükşehir Belediye () Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Belediye Başkanı , Twiter’dan yaptığı paylaşımla, CHP tarafından yönetilen ve İstanbul'un küresel belediyeler endeksi sıralamasında gerilediğini duyurdu. İşte o tablo ve Ankara ve İstanbul'un çöküş karnesi…

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Tevfik Göksu: İstanbul ve Ankara küresel şehirler endeksinde geriledi! İşte çöküşün tablosu...

, Twitter hesabından küresel şehirler endeksi raporunu değerlendirdi.

Rakamların yalan söylemediğini ifade eden Göksu paylaşımında, "İş yapmak yerine şov ve algı peşinde koşan CHP'li Belediyeler, 2 yılda İstanbul ve Ankara'yı çökerttiler." ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ BELEDİYELER ÇÖKÜYOR"

'un 26'ncı sıradan 34'e, 'nın ise 74'üncü sıradan 84'üncü sıraya gerilediğini vurgulayan Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Belediye Başkanı, "CHP'li belediyeler çöküyor" dedi.

Ankara 10 sıra geriledi.

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