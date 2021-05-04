Tevfik Göksu: İstanbul ve Ankara küresel şehirler endeksinde geriledi! İşte çöküşün tablosu...

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından küresel şehirler endeksi raporunu değerlendirdi.

Rakamların yalan söylemediğini ifade eden Göksu paylaşımında, "İş yapmak yerine şov ve algı peşinde koşan CHP'li Belediyeler, 2 yılda İstanbul ve Ankara'yı çökerttiler." ifadelerini kullandı.