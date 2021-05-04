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Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Başkan , öğretmenlerle yemeğinde bir araya geldi. 'nde yapılan iftar, basına kapalı gerçekleşti. İftara, Milli Eğitim Bakanı da eşlik etti.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğretmenlerle iftar yaptı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Başkan Erdoğan, öğretmenlerle iftar yaptı. Çankaya Köşkü'nde yapılan iftar, basına kapalı gerçekleşti.

İftara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eşlik etti.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailemizi temsilen Ankara'dan öğretmenlerimizle iftarda buluştu. Salgın koşullarındaki fedakârlıkları ve emekleri için tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Anlamlı davetlerine şükranlarımızla" dedi.



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