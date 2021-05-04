Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Gaziantep'teki olayların iç yüzünü anlattı: Alparslan Kuytul gözaltına alındı

62 BİN OLAYA KADES SAYESİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Kadına şiddet olaylarında Nisan'da maalesef 17 kadın yaşamını yitirmiştir. Bakanlık olarak bu konu öncelikli gündem maddelerimizden biri. Şikayet kanallarının sayısını ve personel eğitim sayısını arttırdık, hem de tedbir yöntemlerimize yenisini ilave ettik. 24 Mart 2018 itibariyle hayata geçirilen KADES uygulamasını 2 milyondan fazla indirme sayısına ulaştık. Gerçek ihbarlar yüzde 50 gibi önemli bir oranı gösteriyor. 62 bin olaya KADES sayesinde güvenlik güçlerimiz müdahale etti. Nisan ayında üzüldüğümüz ve hangi amaca hizmet ettiğini anlamadığımız dezenformasyona maruz kaldık. 81 ilde mevcut bulunan Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro amirliklerini ilçe düzeyine de yaydık. İftiralara aldırmadan işimize bakıyoruz.

Ülkemizde kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 670 bin kişidir. Nisan ayı içinde kamu düzenimizi bozmaya yönelik eski klişelerin yeni makyajlarla servis edildiğine şahit olduk. Kendisini uzman olarak tanıtan yetkisiz kişilerin resmi verilere dayanmayan sosyal medya hezeyanlarına lütfen itibar etmeyiniz.

1-7 Mayıs arası trafik haftası. Can kayıplarını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.