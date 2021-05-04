Koronavirüs tedbirlerini eleştiren Fatih Portakal fena çuvalladı: Sosyal mesafesiz doğum günü partisi!

Portakal 26 Nisan 2021'de kapanma kararı açıklandığında "...Soru şu; iktidar bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz. Pratiği göreceğiz" diye tweet atmıştı.

Portakal'ın da teori ile pratiği arasındaki farkı bu fotoğrafla görmüş olduk. İnsanlar başkalarını eleştirmeye o kadar hevesli ki, kendi yaptıklarını hiç görmüyorlar.