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Koronavirüs tedbirlerini eleştiren Fatih Portakal fena çuvalladı: Sosyal mesafesiz doğum günü partisi!

Pandemi döneminde 'yeterli önlem alınmadığını' iddia ederek hükümeti eleştiren , skandal bir partiye imza attı. 20 arkadaşıyla sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak doğum günü partisi düzenleyen Portakal'a vatandaşlardan da büyük tepki geldi. yazarı de, Fatih Portakal'ın doğum günü partisini köşesine taşıyarak, "20 arkadaş hepimiz birbirimizi tanıyoruz, maskeye gerek yok' diye düşündüler herhalde. İşte bu saçma özgüven yüzünden salgını bir türlü yenemiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Koronavirüs tedbirlerini eleştiren Fatih Portakal fena çuvalladı: Sosyal mesafesiz doğum günü partisi!

İşte yazarı 'in 'Sen de mi ?' isimli köşe yazısı...

Tam kapanma kararı alınmadan önce 'yeterli önlem alınmadığını' öne sürerek hükümeti eleştiren ünlü sunucu Fatih Portakal'ın yaklaşık 20 arkadaşıyla kutladığı doğum günü partisi tepki gördü.

'te düzenlenen doğum günü partisinden paylaşılan fotoğrafta kimsede maske yok. '20 arkadaş hepimiz birbirimizi tanıyoruz, maskeye gerek yok' diye düşündüler herhalde. İşte bu saçma özgüven yüzünden salgını bir türlü yenemiyoruz.

Yanındaki akraban, yakın arkadaşın da olsa bilemezsin ki ne yaptığını. Belki partiden önce güvendiğiniz arkadaşınız da çok güvendiği ama korona olduğunu bilmediği bir arkadaşına temasta bulundu! Virüs en hızlı aile, akraba, arkadaş ortamlarında yayılıyor.

Portakal 26 Nisan 2021'de kapanma kararı açıklandığında "...Soru şu; iktidar bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz. Pratiği göreceğiz" diye tweet atmıştı.

Portakal'ın da teori ile pratiği arasındaki farkı bu fotoğrafla görmüş olduk. İnsanlar başkalarını eleştirmeye o kadar hevesli ki, kendi yaptıklarını hiç görmüyorlar.

Fatih Portakal'ın tam kapanma oyunu FATİH PORTAKAL'IN TAM KAPANMA OYUNU
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