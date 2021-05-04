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O iller alarm veriyor! Haftalık koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

tarafından açıklamasında illere göre haftalık vaka haritasını duyurdu. Haftalık verilere göre , , , ve 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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O iller alarm veriyor! Haftalık koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. 24- 30 Nisan arasında 100 bin nufusta en çok vakanın görüldüğü iller , , , ve oldu.

Sağlık Bakanı , güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin nufusta 532,02 ile İstanbul oldu. Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 498,70 ile Kırklareli, 489,89 ile Tekirdağ, 439,11 ile Çanakkale ve 437,65 ile Kocaeli oldu.

VAKA SAYISINDA AZALMA

En çok vakanın olduğu İstanbul'da artırılan tedbirlerle vaka sayısında önemli oranda azalma yaşandı. İstanbul'daki vaka sayısı geçen hafta açıklanan haritada 854,75'ken yeni haritada 532,02 olarak ölçüldü.

Geçen haftanın diğer yüksek vaka sayılarına sahip illerinden Çanakkale'de 838,89 olan vaka sayısı 439,11'e, Tekirdağ'da 772,20'den 489,89'a, Kırklareli'nde ise 721,80'den 498,70'e düştü.

'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 567,88'den 361,52'ye, 'de 335,09'dan 223,34'e düştü. 100 bin kişide en az vaka sayısının görüldüğü iller 46,12 ile , 70,25 ile ve 76,40 ile oldu.

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