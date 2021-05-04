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Sağlık Bakanı Koca 81 ilin risk haritasını paylaştı! İstanbul'da düşüş dikkat çekti | 24-30 Nisan 2021 en güncel vaka haritası...

A Haber
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Giriş: 04.05.2021 18:42
Güncelleme:04.05.2021 18:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Son dakika gelişmesine göre COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu. İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre en çok vaka İstanbul'da.

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

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