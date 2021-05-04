04 Mayıs 2021, Salı
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Van'da PKK'ya militan temin eden zanlı yakalandı

Valiliği, terör örgütü PKK'nın sözde 'YPS' yapılanması için eleman temin eden kişinin gözaltına alındığını duyurdu. PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Van'da PKK'ya militan temin eden zanlı yakalandı

Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin eden zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde "YPS" yapılanması içinde terör örgütüne eleman temin etmek için çalışma yürüten bölücü terör örgütü mensubunun yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Zanlı, Muradiye ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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